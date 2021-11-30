طب وصحة
لجنة الأطباء تعلن وفاة مواطن متأثراً بالإصابة خلال تظاهرات 25 أكتوبر
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة مواطن متأثراً بإصابته في تظاهرات الخامس و العشرين من أكتوبر الماضي.
و قالت اللجنة في بيان الثلاثاء : ” ارتقت قبل قليل روح الشهيد : نور الله حمد البشير، 21 سنة متأثراً بإصابته في مليونية 25 نوفمبر، بعد تعرضه لضرب مبرح في الرأس بالهروات من قبل قوات الانقلاب أدى إلى حدوث نزيف دماغي”.
و أضافت “بهذا يرتفع شهداء شعبنا منذ الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم الى 43 شهيداً خالداً في ذاكرة أمتنا”.
باج نيوز