لجنة الأطباء تعلن وفاة مواطن متأثراً بالإصابة خلال تظاهرات 25 أكتوبر





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة مواطن متأثراً بإصابته في تظاهرات الخامس و العشرين من أكتوبر الماضي.

و قالت اللجنة في بيان الثلاثاء : ” ارتقت قبل قليل روح الشهيد : نور الله حمد البشير، 21 سنة متأثراً بإصابته في مليونية 25 نوفمبر، بعد تعرضه لضرب مبرح في الرأس بالهروات من قبل قوات الانقلاب أدى إلى حدوث نزيف دماغي”.

و أضافت “بهذا يرتفع شهداء شعبنا منذ الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم الى 43 شهيداً خالداً في ذاكرة أمتنا”.

باج نيوز