أردوغان يكشف عن “نبأ سار” بشأن الحد الأدنى للأجور





كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء عن نبأ سار يتعلق بالحد الأدنى للأجور في بلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، في البرلمان التركي إثر كلمة أدلى بها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية، بحسب وكالة “الأناضول”.

وقال أردوغان إن الحكومة التركية سوف تعلن خلال الأيام القادمة عن رفع الحد الأدنى للأجور لمستوى مرتفع بكثير عن المعدل المعتاد.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن هناك زيادة مرتقبة في رواتب الأطباء الاختصاصيين تقدر بـ 5 آلاف ليرة، والعامين ألفين و500 ليرة.

وعن سعيه الدؤوب من أجل خفض أسعار الفائدة في بلاده، قال الرئيس التركي إن ذلك من شأنه دعم النشاط الاقتصادي رغم خطورته.

وقال أردوغان إن قرار تخفيض سعر الفائدة يأتي من أجل تسهيل عمليات الإنتاج والتجارة، حسبما ذكر تلفزيون “تي آر تي” التركي.

في الوقت ذاته، أشار الرئيس التركي في حديثه، إلى أن انخفاض قيمة الليرة جاء نتيجة “مؤامرات” تحاك ضد البلاد وليس بسبب السياسة الاقتصادية، على حد قوله.

وتعهد أردوغان بتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة، ومنح قروض طويلة الأجل لدعم الاستثمار طويل الأمد، مؤكدا أن بلاده ستعمل على دعم المنتج المحلي بدل الاستيراد في العديد من القطاعات.

العربية نت