وصفها رئيس الاتحاد الإفريقي بالقائدة العظيمة .. “أميرة الفاضل” ممثلة السودان التي تأمرت عليها حكومة بلدها





ودعت السفيرة أميرة الفاضل مفوضة الشؤون الإجتماعية بالاتحاد الإفريقي زملائها بعد أن مكثت دورة كاملة في الموقع الذي حازته بالانتخاب في العام 2017، وقال رئيس الإتحاد الإفريقي موسى فكي في حفل تكريمها: “بعد 5 سنوات كمفوض للشؤون الاجتماعية. إنها تترك إرثًا استثنائيًا في المجالات ذات الأولوية مثل الصحة العامة والتنقل والعمل والرياضة والثقافة” مشيراً إلى انهم سيفتقدونها كقائدة عظيمة وزميلة ذات قيمة وأخت، حد وصفه.

وقالت أميرة الفاضل في رسالة بعثت بها عقب انتهاء فترتها إنها بذلت جهدها وعملت من أجل وضع اسم السودان ضمن قائمة الشرف في القارة السمراء ورفع راية نساء بلادها، وأعربت عن أمنياتها للقارة الأفريقية بالأمن والسلام والاستقرار والرفاهية.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية السابقة أسماء محمد عبد الله رفضت تجديد الثقة في أميرة لدورة ثانية حينها، وقدمت مرشحة أخرى بديل لها، لكنه أُستبعدت من قبل الإتحاد في مراحل أولية لعدم إستيفاءها للشروط والمعايير، وقد أضاع ذلك فرصة نادرة لاحتفاظ السودان بالموقع مرة أخرى، في وقت رفض فيه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التدخل لصالح أميرة الفاضل، وتعاملت معها قوى الحرية والتغيير بوصفها السياسي السابق في حكومة الإنقاذ، دون اعتبار إلى أنها رمزية سودانية داخل الاتحاد الافريقي وتمثل السودان.

وبالرغم من أن بعض الدول الإفريقية سعت لترشيح أميرة من منطلق جدارتها بالموقع، إلا أنها تمسكت بالرفض، حتى لا تحرج حكومة بلدها التي عارضت استمراراها في منصب المفوض للشؤون الإجتماعية بالاتحاد الإفريقي.

الواحة_ أديس أبابا