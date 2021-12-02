نقابة الأطباء الشرعية: اقتحام الأمن للمستشفيات انتهاك للنظام الاساسي للجنائية





استنكرت نقابة الاطباء الشرعية الإنتهاكات الكبيرة لقوات الأمن و إعتداءاتها التي وصلت إلى إقتحام المستشفيات ( مستشفى فضيل / مستشفى الفيصل) وإعتقال جرحى وحرمانهم من العلاج وذلك خلال ملاحقاتها للثوار في المليونيات المتكررة ومليونية 30 نوفمبر ،واعتبرت انه إنتهاك صارم للإعراف والقوانين المحلية و الدولية لا سيما المادة (٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و التي تعتبر هذا الفعل جريمة حرب.

وأعلنت لجنة الاطباء الشرعية عن اعتزامها دراسة ما حدث مع حلفائها من الأجسام الطبية والقانونية لإتخاذ موقف قوي و حاسم تجاه ما تم من إنتهاكات وجرائم لا تغتفر.

صحيفة الجريدة