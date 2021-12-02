طب وصحة

نقابة الأطباء الشرعية: اقتحام الأمن للمستشفيات انتهاك للنظام الاساسي للجنائية

2021/12/02
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hopitalmorocco 1
مستشفى

استنكرت نقابة الاطباء الشرعية الإنتهاكات الكبيرة لقوات الأمن و إعتداءاتها التي وصلت إلى إقتحام المستشفيات ( مستشفى فضيل / مستشفى الفيصل) وإعتقال جرحى وحرمانهم من العلاج وذلك خلال ملاحقاتها للثوار في المليونيات المتكررة ومليونية 30 نوفمبر ،واعتبرت انه إنتهاك صارم للإعراف والقوانين المحلية و الدولية لا سيما المادة (٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و التي تعتبر هذا الفعل جريمة حرب.

وأعلنت لجنة الاطباء الشرعية عن اعتزامها دراسة ما حدث مع حلفائها من الأجسام الطبية والقانونية لإتخاذ موقف قوي و حاسم تجاه ما تم من إنتهاكات وجرائم لا تغتفر.

صحيفة الجريدة

2021/12/02
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تعليق واحد

  1. فالحيييييين في الفتن وشاطرين في قوادة الشر.
    اما شغل غرف العمليات فهو بزنس بس .

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