منتخب السودان يسعى لتجاوز كبوة البداية في كأس العرب أخبار الرياضةالرئيسية بواسطة باج نيوز





في السادسة بتوقيت السودان، السبت.

يتطّلع المنتخب السوداني إلى الخروج من كبوته الأخيرة، عندما يواجه المنتخب المصري، السبت، ضمن المرحلة الثانية من كأس العرب بملعب 974.

وتجرّع منتخب”صقور الجديان” هزيمة قاسية في أولى مبارياته بالبطولة أمام الجزائر بلغت أربعة أهداف دون مقابل.

ورغم الخسارة، تبدو الفرصة مواتية للمنتخب السوداني للحصول على ورقة التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة، حال حقق الفوز في جولاته المتبقية.

ويتذّيل منتخب السودان المجموعة الرابعة بدون رصيد، فيما يتربّع المنتخب الجزائري على الصدارة بثلاثة نقاط، متساويًا مع مصر بيد أنّه يتفوّق عليه بالأهداف.

ولن تكون مهمة أبناء المدرب الفرنسي فيلود سهلة، إذ أنّ المنتخب المصري سيلعب لذات الهدف وهو الفوز لحسم تأهله في ظلّ المستويات المميزة التي يقدّمها المنتخب الجزائري.

باج نيوز