بالفيديو.. لقطات تحكيمية مثيرة للجدل في مواجهة مصر والسودان





شهدت المباراة التي جمعت المنتخبين المصري والسوداني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العرب 2021 التي تقام في قطر، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في اللقاء الذي قاده الحكم النيوزيلندي مات كونجير.

وأثنى الخبير التحكيمي لـ”العربي الجديد” والحكم السوري الدولي السابق جمال الشريف على قرارات الحكم في اللقاء، إذ احتسب بحسب الشريف ركلة جزاء صحيحة لمصر في الدقيقة 13، كما أشهر بطاقتين حمراوين على منتخب السودان.

وفيما يتعلق بالطرد الأول الذي شهدته الدقيقة 44، حين استعان الحكم النيوزيلندي مات كونجير بتقنية الفيديو لتأكيد صحة قراره بطرد لاعب السودان ياسر المزمل، أكد الشريف، الذي سبق له المشاركة في ثلاث نسخ من كأس العالم 1986 و1990 و1994، صحة القرار.

كما أكد الشريف أن هدف مصر الخامس الذي سجل في الدقيقة 78، وكان الشك يحوم حوله بوجود حالة تسلل، يعتبر هدفا شرعيا لا غبار عليه للمنتخب المصري.

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العربي الجديد