في تصريحات مثيرة عقب الهزيمة بخماسية فيلود: هل سيتم التعامل مع المنتخبات في كأس العالم بنفس الطريقة التي تم التعامل بها معنا؟.!!





قال مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الفرنسي فيلود إنه وقبل أن يتحدث عن نتيجة مباراة الأمس أمام المنتخب المصري، قال: “يجب أن أتحدث عن ما حدث قبل المباراة”، وأضاف: “قبل الظهر أبلغوني أن نتيجة فحص كورونا الخاص بي إيجابية، وفي المساء قبل المباراة بساعات قليلة، قالوا أن نتيجة الفحص الخاص بي سلبية، وهذه ليست كرة قدم محترفة”، وأشار إلى أنه لم يستطع التعامل مع اللاعبين طوال ساعات يوم أمس، وقال: “وصلت لملعب المباراة بعد اللاعبين، وأتساءل هل في بطولة كأس العالم، سيتم التعامل مع المنتخبات بهذه الطريقة؟”

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأمور التي أثرت على اللاعبين، ولكنهم قاتلوا واجتهدوا في المباراة في ظل النقص العددي وصعوبة اللعب أمام منتخب مثل مصر بقوته الحالية.

وشدد بأنه لن يلوم أحداً، وقال: “أعتقد أن اللاعبين اجتهدوا في المباراة في ظل ظروف صعبة مروا بها”.

صحيفة السوداني