إبراهيم الشيخ يكشف تفاصيل إعادته من المطار ومنعه من السفر واتصاله بحمدوك للتدخل





قال وزير الصناعة المعزول إبراهيم الشيخ، إنه توقع من رئيس الوزراء التدخل لإلغاء قرار رئيس مجلس السيادة الخاص بمنعه من السفر.

واضاف الشيخ، إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ يتعامل معه بطريقة شخصية لذلك منعه من السفر، و في لقاء مع قناة الجزيرة، كشف الشيخ تفاصيل حول حظره من السفر؛ وقال إن فردين من جهاز المخابرات العامة أبلغاه بمنعه من السفر وهو داخل الطائرة.

وكشف الشيخ عن تواصله مع عضو مجلس السيادة الهادي ادريس ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلا أنهما عجزا عن فعل شيء وعاد إلى منزله.

وأكد إبراهيم الشيخ أنه لم يتصل بالبرهان أو يطلب منه رفع الحظر عنه موضحا انه لن يفعل ذلك.

وكان الشيخ في طريقه للقاهرة أمس، لزيارة شقيقته المريضة، وتم منعه من السفر، نتيجة الافراج عنه بالضمان في قضية متهم فيها بإثارة التذمر وسط القوات المسلحة.

واوضح للجزيرة: “اتصلت بحمدوك، ولم يفعل شيئاً وتوقعت بحسب الاتفاق الموقع بينهما التدخل لكنه لم يفعل شيئاُ”.

وأضاف الشيخ للجزيرة مباشر: شعرة معاوية بيننا وحمدوك لم تنقطع، ومطلوب منه أن يبقى الصمود، فيما كشف عن زيارة قام بها عضو السيادي الهادي إدريس له بالمعتقل، قبل إطلاق سراحه، وقام بتنويره بكل ما جرى.

الخرطوم: (كوش نيوز)