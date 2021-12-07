لجنة الاطباء تعلن احصائية لإصابات تظاهرات 6 ديسمبر





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة (15) شخصا خلال تظاهرات 6 ديسمبر .

وقالت اللجنة في بيان ان 6 أشخاص أصيبوا في مواكب بحري، بينما أصيب 5 في مواكب ام درمان و4 أصيبوا في تظاهرات الخرطوم.

واكدت أن رئيس الوزراء مسؤول عن كل تجاوزات قوات الشرطة باعتبارها تتبع له بصورة مباشرة كما يتشارك المسؤولية عن كل تفلتات القوات النظامية الأخرى.

صحيفة الصيحة