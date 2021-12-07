السودان يقرر تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة





رأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بالقصر الجمهوري الثلاثاء الاجتماع الدوري للمجلس.

ووقف الاجتماع على تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا.

وشدد الاجتماع على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم والعمل على معالجة الأوضاع والأحداث التي تكررت والعمل على حسمها.

وقرر المجلس تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة، على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر، وأن تكون لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون والمساهمة الجادة والفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأمن الاجتماع على أن تلتزم كل الأطراف المشكلة لهذه القوة بتعهداتها بشكل صارم.

الخرطوم 7-12-2021 (سونا)-