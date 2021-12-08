حسن مكي: حمدوك لن يستمرّ





توقّع المحلّل السياسي حسن مكي عدم استمرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منصبه.

وقال مكي في تصريحاتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة، الأربعاء، إنّ حمدوك سيجدّ استحالة للاستمرار في منصبه، ليس فقط لأنّ المكوّن العسكري لا يتعاون معه، لكنّ لأنّ مشكلات السودان أكبر من قدراته.

وأضاف” خاصة في ظلّ المشاكل الموجودة من تصعيد ثوري وانفجار في دارفور واتّهامات له بالخيانة”.

وأشار إلى أنّ حمدوك لا يستطيع تكوين المحكمة الدستورية ولا المجلس التشريعي وسيجدّ من الأفضل له أنّ ينسحب من المشهد.

وجزم مكيّ بأنّ المعركة التي بدأت في الخامس والعشرين من أكتوبر التي سميّت بتصحيح المسار بأنّها لم تحسم بعد لا لصالح المكوّن العسكري ولا لصالح رئيس الوزراء ومن يمثلونه.

وقال” هناك جولة قادمة”.

وأشار مكي إلى أنّ المتغيرات في السودان أصبحت أكبر من قدرات الذين يحكمون، سواء من المكوّن العسكري أو رئيس الوزراء.

وقال” لذلك ستفرض نفسها في الشهور القادمة إنّ لم تكن الأسابيع القادمة”.

باج نيوز