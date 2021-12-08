حسن مكي: حمدوك لن يستمرّ
توقّع المحلّل السياسي حسن مكي عدم استمرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منصبه.
وقال مكي في تصريحاتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة، الأربعاء، إنّ حمدوك سيجدّ استحالة للاستمرار في منصبه، ليس فقط لأنّ المكوّن العسكري لا يتعاون معه، لكنّ لأنّ مشكلات السودان أكبر من قدراته.
وأضاف” خاصة في ظلّ المشاكل الموجودة من تصعيد ثوري وانفجار في دارفور واتّهامات له بالخيانة”.
وأشار إلى أنّ حمدوك لا يستطيع تكوين المحكمة الدستورية ولا المجلس التشريعي وسيجدّ من الأفضل له أنّ ينسحب من المشهد.
وجزم مكيّ بأنّ المعركة التي بدأت في الخامس والعشرين من أكتوبر التي سميّت بتصحيح المسار بأنّها لم تحسم بعد لا لصالح المكوّن العسكري ولا لصالح رئيس الوزراء ومن يمثلونه.
وقال” هناك جولة قادمة”.
وأشار مكي إلى أنّ المتغيرات في السودان أصبحت أكبر من قدرات الذين يحكمون، سواء من المكوّن العسكري أو رئيس الوزراء.
وقال” لذلك ستفرض نفسها في الشهور القادمة إنّ لم تكن الأسابيع القادمة”.
باج نيوز
2 تعليقات
كلامك سليم وهذا ما يقوله الخبراء وليس السياسيين والنشطاء.
المشكلة في قدرات حمدوك المتواضعة واعتماده علي البعثة الدولية في التخطيط والغرب في الدعم فالبعثة لا تملك مقدرات ولا معرفة بل ان الاف خبراء السودان في كل المجالات يتفوقون عليها واما دعم الغرب فهو سراب التنمية ووعود وضغوط وابتزاز لا غير وما سبقتنا اليه العراق وليبيا وكل وعود الغرب لا تخرج عن كونها استغفال لساسة يعملون لمصالحهم الشخصية وعملاء ينفذون اجندة الغرب .
لو اراد حمدوك النجاح الفرصة موجودة بالاعتماد علي الكادر السوداني وطرد البعثة الاممية ووقف التعامل مع الغرب والاتجاه لسياسة الانتاج والانتاج فقط. .. البترول الذهب الزراعة الثروة الحيوانية .
الخطط واضحة ولكن سيطرة النزاعات واختلاق الفتن التي يقف وراؤها اليسار تمنع الرؤية.
كن وطنيا تنجح … اتبع الغرب لن ترضيه ولن تنجز.
واسفاه على شباب السودان اذا كان هذا صحيح ومن سيفضى اعتصام السفارة الامريكية هل تستطيعون مقضاة امريكيا ومحاكمتها ام القوات النظامية السودانية اتقوا الله فى هذا البلد ولماذا من الاصل من اجل احزاب الحرية والتغيير وتجمع المهنيين الشيوعى الذين عجزوا فى توفير لقمة العيش لطفل صغير او شيخ كبير