خطة للوصول لتطعيم المستهدفين بمعسكرات اللاجئين الأثيوبيين بالقضارف





تتواصل جهود وزارة الصحة التنمية الإجتماعية، عبر إدارة التحصين الموسع وإدارة تعزيز الصحة، والشركاء والمانحين للوصول للعدد المستهدف بالتطعيم بلقاح كورونا في معسكرات إسكان اللآجئين الأثيوبيين في

جولتها التكميلية للوصول إلى حوالي 56 % من جملة المستهدفين بالتطعيم.

وبلغ عدد المستهدفين بالتطعيم في معسكرات الولاية الثلاثة 25089 تم تطعيم 44 % منهم في الجولة الأولى وبلغ عدد المستهدفين في معسكر أم راكوبة 10108 حيث وصلت نسبة التغطية بالتطعيم 35 % .

أما في معسكر الطنيدبة فيبلغ عدد المستهدفين بالتطعيم 12799 تم تطعيم 45 % منهم، وتطبق إدارة التحصين الموسع بالولاية بالتعاون مع الشركاء خطة ميدانية للوصول للعدد المستهدف بالتطعيم في المعسكر.

اما في إستقبال مركز المدينة 8 فقد بلغ العدد المستهدف بالتطعيم 2182 تم تطعيم 77 % منهم ويجري تطعيم المتبقي عبر مركز ثابت.

وأوضحت إسلام محمد موسى مدير إدارة تعزيز الصحة، أن الهدف من الحملة هو تقليل نسبة الإصابة بالمرض وسط اللآجئين، وأن المستهدفين بالتطعيم هم الأعمار 18 سنة فما فوق من أصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الصحية وكبار السن. وبلغت نسبة التغطية في الجولة الأولى التي نفذت في منتصف شهر نوفمبر 44 % بالمعسكرات الثلاثة أم راكوبة، الطنيدبه ومركز إستقبال المدينة 8.

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