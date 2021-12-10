بالصور.. شاب سوداني يحقق مليار جنيه من أول لقطة “قطن” في رقعة زراعية صغيرة





حقق المزارع الشاب “الزبير عثمان أحمد” مبلغ مليار جنيه من أول لقطة (قطن) من رقعة زراعية صغيرة، بمشروع الجزيره الولي الحلاوين، تقدر بنحو 4 فدان ولازالت متبقية له لقطتين.

وقدرت تكلفة العمليات الزراعية مبلغ 625000، وحقق إنتاج اللقطة الأولى 34 قنطاراً، بمعدل 8.5 قنطار للفدان الواحد، فيما (ينتج القطن في الغالب 3 لقطات)، وبلغ العائد 1575000جنيه، مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف جنيه، فيما بلغ صافي ارباح زراعة اربعة فدان 950000 جنيه

من اللقطة الاولى فقط، وتبقى له عائد لقطتين.

وتُعد تجربة “الزبير” تجربة مُحفزة للشباب لطرق باب الزراعة التي تدر عائداً مجزياً في ظل تزايد أعداد البطالة على نحو مخيف بالسودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)