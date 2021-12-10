اجتماع حاسم لمصير فيلود مع المنتخب





كشف معتز لطيف، نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورئيس اللجنة القانونية، أنه سيتم تحديد مصير الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي هوبير فيلود، يوم الأحد المقبل، في اجتماع مجلس الإدارة.

وقال لطيف في تصريحات لـ”كووورة”، أمس: “سيتم تحديد المصير النهائي للجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي هوبير فيلود يوم الأحد المقبل، كما سنعلن خارطة الموسم الجديد 2021-2022”.

وزاد: “المجلس كلف رئيس لجنة المسابقات طارق عطا صالح، بوضع روزنامة كاملة لجميع المسابقات، وسوف يتم تحديد انطلاقة الدوري الممتاز، وحددوا في اجتماع يوم 15 نوفمبر الماضي أن تكون بداية الموسم يوم 15 ديسمبر الجاري”.

وأتم نائب رئيس الاتحاد: “سوف تتم مناقشة بنود وأجندة تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة، على ضوء طلبات الأعضاء التي تم تقديمها في استمارة تم توزيعها عقب الاجتماع السابق، علاوة على تقرير طه فكي شيخ طه”.

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