فولكر يطالب المانحين والمجتمع الدولي باعادة الدعم للسودان





قال السيد فولكر بيرتس مبوث الامم المتحدة لدي السودان ان الامم المتحدة مستعدة لدعم انتخابات نزيهة وجامعة في السودان داعيا المجتمع الدولي الي اعادة الثقة تجاه السودان وأبدي ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين حمدوك والجنرال البرهان.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الامن التي خصصت للسودان مساء الجمعة مشيدا بالاجراءات التي حدثت خلال الفترة الماضية باطلاق سراح المعتقلين وقال ان السودان أمام وضع محك لتشكيل حكومة مدنية برئاسة حمدوك .

واشار بيرتس طبقا لوكالة السودان للانباء الي ان مشكلة الشرق تحتاج الي تسوية كبيرة من جانب الحكومة السودانية محذرا من هشاشة الوضع في بعض اقاليم السودان.

وأكد فولكر رفضه لتعليق المساعادات من قبل المانحين مطالبا المانحين بمواصلة مساعدة الفئات الضعيفة من السودانيين مشيرا الى برنامج دعم الاسر الذي تأثر بشكل مباشر والذي تحقق خلال العامين الماضيين.

واكد بيرتس ان البعثة الاممية في السودان مستعدة لدعم حوار شامل لدعم العملية الديمقراطية داعيا الاوساط السياسية والعسكرية لبناء الثقة والالتزام بالعملية الانتقالية.

وأكد فولكر علي دعمه ومساعدته لايجاد بيئة مناسبة للانتخابات القادمة داعيا السلطات السودانية الي دعم مشاركة للمرأة في العملية السياسية والحكومة مطالبا بحقوقهن التي نالنها في الفترة السابقة .

كوش نيوز