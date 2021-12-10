السلطات الهندية تصادر ذهبا من 4 سودانيين خبأوه (بفتحة الشرج)





صادر مسؤولو الجمارك الهندية اليوم الجمعة ذهبًا يزن أكثر من 7 كيوجراما تقدر قيمته بنحو 360 الف دولار من أربعة ركاب سودانيين سافروا من دبي إلى مطار حيدر أباد على متن رحلة رقم AI 952 وذكر بيان جمركي أنه تم اعتراض امرأتين وعدد مماثل من الركاب السودانيين.

وأضافت مونتي كاروو نقلا عن صحيفه نيو انديان اكسبريس، أنه “أثناء الفحص الجمركي ، تبين أن الركاب الاربعة لديهم سبائك ذهب في شكل عجينة مخبأة داخل فتحة الشرج.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قررت وزارة المالية بيع الذهب المحجوز أو المصادر إلى بنك الاحتياطي الهندي فقط.وهو اجراء لا يشمل الحلي الذهبية أو المجوهرات.

الخرطوم: (كوش نيوز)