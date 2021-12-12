اتحاد الكرة يناقش وضعية الجهاز الفنى للمنتخب





أوضح معتز محمد لطيف (الشاعر)؛ نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم, رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء والرئيس المكلف لاتحاد كرة القدم حالياً؛ أوضح أجندة ان اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدوري الثاني المعلن اليوم الأحد في الساعة الثانية عشرة ظهراً بمكاتب الاتحاد, حيث ستكون البداية بإجازة محضر الاجتماع السابق، الذي انعقد يوم 15 نوفمبر الماضي، ومن ثم ستتم مناقشة تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة، على ضوء طلبات الأعضاء التي تمّ تقديمها في استمارة تمّ توزيعها عقب الاجتماع السابق، وكذلك يناقش الاجتماع في البند الثالث تحديد تاريخ جمعية عمومية لانتخاب اللجان العدلية ونظر الموازنة العامة للعام 2022م، وخطة عمل الاتحاد ومواضيع أخرى, الاجتماع سيتطرّق إلى الاستماع لتقارير من معتز محمد لطيف نائب الرئيس, رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأوضاع عن سير العمل بالاتحاد في الفترة الماضية التي كان يترأس فيها الاتحاد مكلفاً، وتقرير من طه فكي شيخ طه نائب الرئيس, رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة ورئيس الاتحاد المكلف لمجلس إدارة الاتحاد, عن رحلتي القاهرة والدوحة والاستماع إلى تقرير حول المنتخب الوطني, وربما صدر قرارٌ من المجلس حول الجهاز الفني اليوم، والاستماع إلى تقرير من طارق عطا صالح نائب الرئيس, رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات, عن المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل أن يستمع المجلس إلى مواضيع من نائب الرئيس للشؤون القانونية والأعضاء.

صحيفة الصيحة