تحديد موعد قرعة دور المجموعات لأبطال أفريقيا والكونفيدرالية





حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،الأربعاء، موعد سحب قرعة دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وأعلن الكاف عبر موقعه الرسمي، أن القرعة ستجرى يوم 28 ديسمبر أول الجاري، في مقر الكاف بالقاهرة وأكد الكاف أنه سيتم بث مراسم القرعة عبر منصاته الرقمية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وصعد 16 فريقًا وفق موقع كوورة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وسيتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات وتشمل كل مجموعة، 4 أندية، على أن تبدأ مرحلة المجموعات في فبراير وسيتم إعلان إجراءات القرعة في وقت لاحق وتأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، كلًا من:

الأهلي والزمالك (مصر)، الهلال والمريخ (السودان)، الرجاء والوداد (المغرب)، الترجي والنجم الساحلي (تونس)، شباب بلوزداد ووفاق سطيف (الجزائر)، ماميلودي صن داونز وأمازولو (جنوب أفريقيا)، بيترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا (أنجولا)، حوريا الغيني، جوانينج جالاكسي البوتسواني.

وتأهل إلى مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية، كلًا من:

بيراميدز والمصري (مصر)، الصفاقسي التونسي، أهلي طرابلس الليبي، شبيبة الساورة الجزائري، أوتوهو الكونغولي، أسيك الإيفواري، القطن الكاميروني، أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، مازيمبي الكونغولي، الحرس الوطني بطل النيجر، زاناكو الزامبي.

وأكد الكاف أنه سيتم تحديد موعد لاحق لمباراتي الإياب بين الاتحاد الليبي وإنيمبا النيجيري، بجانب لقاء شبيبة القبائل الجزائري ورويال ليوباردز بطل إي سواتيني.

الخرطوم ( كوش نيوز)