ترحيب أمريكي بريطاني سعودي إماراتي باتفاق البرهان وحمدوك





أعلنت أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، عن ترحيبها بالاتفاق السياسي المبرم بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك في 21 من نوفمبر الماضي.

وقالت الدول الاربع في بيان مشترك، إن الاتفاق وعودة حمدوك رئيساً للوزراء خطوة أولى لحل التحديات السياسية في السودان وعودة البلاد إلى مرحلة انتقالها إلى الديمقراطية بناء على الوثيقة الدستورية لعام 2019.

وأكد البيان تعهد دعم واشنطن ولندن والرياض وأبوظبي الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق السياسي.

وأضاف البيان :” وفي هذا الشأن نلاحظ مع التقدير الإفراج الأخير عن المعتقلين السياسيين، وإنشاء لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين ونعترف بالالتزام برفع حالة الطوارئ في المستقبل القريب ونحث على الوفاء بها على وجه السرعة “.

وتابع:” نؤكد أهمية دعوة جميع مكونات الشراكة المدنية – العسكرية للمشاركة في هاد ديالو عملية كما نشدد على أهمية النشر المبكر لخارطة طريق موثوق بها نحو الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024″.

واكد البيان تشجيع الدول الأربع على إحراز تقدم مبكر نحو تشكيل حكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين. كما قال البيان نحث على إحراز تقدم مبكر نحو الإعلان السياسي وإطار الشراكة الموعود به في اتفاق 21 نوفمبر .

وأكدت الدول الأربع دعمها الجماعي والفردي لشعب السودان وتطلعاته لأمة ديمقراطية ومستقرة وسلمية. وأشارت إلى أن الاحتجاجات المستمرة تدل على عمق التزام الشعب السوداني بالانتقال ويجب أن تظل حمايتهم من العنف أولوية.

السوداني