جبريل إبراهيم: الحكومة تدرس خفض دعم القمح والكهرباء في الميزانية





قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إنّ السودان تخلى عن أهدافه للنمو الاقتصادي للعام المُقبل ويستعد لفترة متواصلة من محدودية الدعم الخارجي.

‏وأضاف جبريل في مقابلة مع “بلومبيرج” عبر الهاتف، “نحن نبني سيناريو أسوأ الاحتمالات ونُخطِّط للاعتماد على مواردنا الداخلية.. لن نحقق النمو الذي كنا نُخطِّط له”.

في وقت قال فيه جبريل, إن الولايات المتحدة قطعت 700 مليون دولار من المُساعدات الطارئة، بينما لم تصل أبدًا 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعًا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.

وأضاف: ‏”ليست لدينا ضمانات حتى هذه اللحظة بأنهم سيدعمون المرحلة الانتقالية في السودان”، مشيرًا إلى أنهم يحاولون التحدث معهم. إننا نتطلع إلى الأمام ومتفائلون للغاية بالحصول على بعض الدعم من الخليج، وتابع: “لكن بالطبع خليج اليوم ليس خليج أوائل عام 2010 أو أوائل 1990، ولا يمكن أن يكونوا كرماء كما كانوا في السابق”.

وأشار إلى أن من بين تخفيضات الميزانية التي تدرسها الحكومة خفض دعم القمح والكهرباء. قد يؤدي ذلك إلى تجدد عدم الاستقرار: أثار إلغاء دعم الدولة لتعويض تكلفة الوقود في وقت سابق من هذا العام, احتجاجات وساهم في ارتفاع معدل التضخُّم إلى أكثر من 400٪

‏وقال إبراهيم, إنّ تشكيل حكومة جديدة قد يُساعد في تمهيد الطريق أمام السودان لاستئناف المُحادثات مع البنك وصندوق النقد الدوليين ومانحين آخرين لاستئناف المُساعدات.

صحيفة السوداني