نادي الهلال السوداني يعلن عن خطوة “كاف” بشأن”الجوهرة الزرقاء”





مسؤول الاتحاد القاري سيقوم بمطابقة ما تمّ في الاستاد مع مطلوبات”كاف” تمهيدًا لإجازته قبل انطلاق دور المجموعات بمسابقة أبطال إفريقيا.

يترقّب نادي الهلال السوداني، يناير، المقبل وصول مسؤول التراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، لزيارة استاد”الجوهرة الزرقاء”.

وأوضح النادي بحسب الموقع الرسمي، الأحد، أنّ زيارة مسؤول التراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ستكون في الأسبوع الثاني من شهر يناير 2022.

وقال إنّ الخطوة تجئ بعد مخاطباتٍ عديدةٍ تمّت بين الهلال ومسؤول التراخيص بـ”كاف” بغرض استعجال وصوله إلى السودان، للوثوف على العمل الذي تمّ على مستوى ملعب النادي في الفترة الماضية.

وتسبّب عدم جاهزية الملاعب في السودان، إلى خوض الفرق المشاركة إفريقيًا مبارياتها خارج البلاد في الفترة الماضية.

ويشارك كلٍ من الهلال والمريخ في دوري أبطال إفريقيا، وسيبدأ الفريقان المباريات في فبراير المقبل.

باج نيوز