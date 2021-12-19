مظاهرات حاشدة بالخرطوم تطالب بالحكم المدني ومواجهات في محيط القصر الجمهوري





اندلعت مساء الأحد مواجهات في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم بين قوات الأمن السودانية وحشود كبيرة خرجت للتظاهر في الذكرى الثالثة للثورة للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، وفي حين حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من تراجع مسيرة الثورة تعهد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان باستكمال أهداف الانتقال الديمقراطي.

وقد أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع على المتظاهرين عقب وصول حشود كبيرة إلى محيط القصر الجمهوري، وتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعي المحتجين للاعتصام عند القصر.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن المتظاهرين وصلوا إلى محيط القصر الجمهوري عقب انسحاب قوات الشرطة.

وقبل ذلك، أطلق الأمن السوداني قنابل الغاز المدمع على متظاهرين عبروا جسر النيل الأبيض من أم درمان إلى الخرطوم وتحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن عمليات كر وفر بالقرب من القصر الجمهوري.

وفي حين قدرت الوكالة الفرنسية أعداد المتظاهرين بعشرات الآلاف تحدثت وكالة رويترز عن مشاركة مئات الآلاف في مظاهرات الذكرى الثالثة للثورة بالخرطوم وبالإضافة إلى العاصمة خرجت مظاهرات في مدن سودانية أخرى، بينها بورتسودان وعطبرة (شمال شرق).

شعارات المحتجين

وقد ردد المتظاهرون -وهم يحملون الأعلام الوطنية- شعارات تندد بإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي اتخذها يوم 25 أكتوبر والاتفاق السياسي الموقع بينه وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم 21 نوفمبر الماضي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا تفاوض ولا شراكة”، و”لا مساومة”، و”لا لحكم العسكر”، و”الشعب يريد إسقاط البرهان”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، “والثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

وفي السياق ذاته، وفق الجزيرة نت وصف حزب الأمة القومي مظاهرات الاحد بأنها ملاحم لاسترداد الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي، قائلا “البلاد ترزح تحت انقلاب جديد”.

وعشية إحياء ذكرى الثورة وقّعت نحو 50 كتلة سياسية وتجمعا مدنيا بالخرطوم على إعلان ميثاق سياسي ينادي بالدولة المدنية والتحول الديمقراطي.

وقال مبارك أردول القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني إنه لا بد من مراجعة الوثيقة الدستورية، مؤكدا رفض المجموعة أي تمديد للفترة الانتقالية.

كوش نيوز