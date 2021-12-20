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البرهان يؤكد دعمه لحمدوك ويقول: ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء
أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة أن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الكامل للدكتور عبد الله حمدوك حتى يضطلع بدوره وأكد رئيس مجلس السيادة الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية.
وترحم البرهان على شهداء القوات المسلحة وحيا الجنود المرابطين في كل بقاع السودان.
ودعا البرهان في تنوير بالقيادة العامة لرتبة عميد فما فوق من ضباط القوات المسلحة والدعم السريع لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية.
وقد حضر التنوير الفريق بحري مستشار إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي والسيد رئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وقادة القوات الرئيسة وعدد من قادة الوحدات.
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مؤكداً دعمه الكامل للدكتور عبد الله حمدوك حتى يضطلع بدوره وأكد رئيس مجلس السيادة الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية.
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13222938.htm الان يا برهان انت وحمدوك والكفاءات بكفه والشارع بكفة كفة الشارع ارجح ولا داعي للمغالطات السيد حمدوك قوة الشارع والان الشارع يسير بلا راعي يطالبك انت شخصيا بالتنحى خدمة للوطن ما قولك . ابراهيم الشيخ اتي بك واقنع الشارع حقننا للدماء لاكنك قد خنتة .ولا احد يصدقك القول بعد ولا حتي حمدوك