البرهان يؤكد دعمه لحمدوك ويقول: ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء





أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة أن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الكامل للدكتور عبد الله حمدوك حتى يضطلع بدوره وأكد رئيس مجلس السيادة الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية.

وترحم البرهان على شهداء القوات المسلحة وحيا الجنود المرابطين في كل بقاع السودان.

ودعا البرهان في تنوير بالقيادة العامة لرتبة عميد فما فوق من ضباط القوات المسلحة والدعم السريع لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية.

وقد حضر التنوير الفريق بحري مستشار إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي والسيد رئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وقادة القوات الرئيسة وعدد من قادة الوحدات.