معتصم محمود يكتب.. عُمومية الهلال والمُخطّط الجبان!





اقتربت عمومية الهلال وتأهب الأهلة لإجازة النظام الأساسي تمهيداً لدخول الانتخابات واستعادة الديمقراطية.

كل شرفاء الأهلة يعملون على عودة الديمقراطية لنادي الحركة الوطنية حتى يستعيد مكانته بعمومية الاتحاد العام ومنظومة أندية الممتاز.

من غير المقبول أن يظل الهلال خارج عمومية الاتحاد التي تتواجد فيها اتحادات الخيش.

اقتراب موعد عمومية الهلال أيقظ الفلول وخلايا الطابور من المُتعاونين مع أعداء الكيان.

يرتبون لتقديم طعن للاتحاد العام حتى لا تنعقد العمومية ولا يُستكمل البناء الديمقراطي بالهلال.

يُخطِّطون لتعطيل المسار الديمقراطي ويمهدون للجنة تطبيع جديدة تستوعب خائن الكيان حليف أعداء الهلال!!

اتحاد عام المريخ تلاقت مصالحه مع مصلحة خائن الكيان فحرّضوه على تقديم الطعن الكيدي.

على لجنة سوباط سد الباب امام الاتحاد المريخي والتعامل مع المفوضية وبس!

الهلال حتى الآن تابع للمفوضية وفقاً لنظامه الأساسي لحين تعديل النظام الأساسي.

يُخطي اتحاد التمباك إن حاول التدخل في الشأن الأزرق ويكفيه ما يُواجهه من مُعاناة بسبب تدخله في الملف الأحمر.

خائن الكيان حليف أعداء الهلال لا مكان له بالقلعة الزرقاء مهما تحالف مع أعداء الكيان.

النظام الأساسي للهلال وضع شروطا أكاديمية وأخلاقية لا بُدّ من توافرها لمن يُريد العمل بالهلال.

صحيفة الصيحة