المملكة تمنح عالم سوداني شهير “الجنسية” السعودية





منحت السلطات السعودية العالم السوداني الشهير البروفيسور عارف بن عوض الركابي، الجنسية السعودية، ضمن برنامج تجنيس (الكفاءات) المميزة التي عملت بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي تجنيس “الركابي” تقديراً لجهوده و إنجازاته في عمله لما يقارب من ثلاثة عقود في التعليم العام والإشراف التربوي وإدارة العمل الخيري ثم العمل الأكاديمي في جامعتي القصيم وأم القرى وكلية الحرم المكي الشريف.

و حفلت السيرة العملية للبروفيسور عارف عوض الركابي بالعديد من الأعمال المتعددة منها المساهمة في وضع الخطط الاستراتيجية لبعض الكليات وبرامج الدراسات العليا والكراسي البحثية، و المشاركة في تأسيس برامج الدراسات العليا وتطويرها، وتطوير الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس ، والعمل في عضوية وإدارة تحرير المجلات العلمية المحكمة وعضوية اللجان العلمية للمؤتمرات، ورئاسة عدد من اللجان المتخصصة، والإشراف على وحدات في التدريب ورعاية البرامج التطويرية والمهارية، إضافة إلى عمله في التدريس والتأليف، كما له كرسي بالحرم مدرساً للقواعد الفقهية.

الخرطوم: (كوش نيوز)