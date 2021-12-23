السجل المدني يقف على الموقف البشري للقوة وتجويد المعاملات داخل وخارج السودان





تراس اللواء شرطة /طارق محمد إبراهيم مدير الادارة العامة للسجل المدني إجتماع هيئة قيادة السجل المدني بحضور مدراء الدوائر والادارات ومدراء مجمعات خدمات الجمهور الثلاث وبحسب المكتب الصحفي للشرطة فان الاجتماع ناقش العديد من المحاور المتعلقة بعمل السجل المدني ابرزها الموقف البشري للقوة ومراجعتها والوقوف علي البنيات التحتية والتامين علي عملية تاهيل وتطوير الاجهزة التي تساعد علي الربط الشبكي من جانبه شدد اللواء طارق علي اهمية تجويد المعاملات داخل السودان وفي الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ومراجعة سير الآداء خلال المرحلة السابقة لمعالجة العقبات موجها بضرورة تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين والوقوف علي نفرة التسجيل المدني.

الخرطوم ( كوش نيوز)