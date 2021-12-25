سياسية
عمر الدقير: مواكب الشعب السوداني لن تتراجع حتى هزيمة الإنقلاب
مواكب اليوم الحاشدة – في العاصمة والولايات – تعيد تأكيد الرفض الشعبي الواسع لانقلاب ٢٥ أكتوبر واتفاق ٢١ نوفمبر.
الإعتقالات الإستباقية و غلق الجسور و قطع الإتصالات و القمع المفرط لم تكسر عزم الثوار، لكنها كشفت ذعر الإنقلابيين من عزلتهم و رخاوة الأرض التي يقفون عليها.
مواكب الشعب السوداني لن تتراجع حتى هزيمة الإنقلاب و مواصلة المسير نحو التحول المدني الديمقراطي.
الأفضل للإنقلابيين أن يعتبروا من دروس التاريخ التي تؤكد أن كل صنوف القمع لا تقهر إرادة الشعوب.
مهما تعاظم القمع الإنقلابي سيظل جملةً معترضة و ليس الكتاب كله .. لا بد للشعب أن ينتصر.
عمر يوسف الدقير – رئيس حزب المؤتمر السوداني
4 تعليقات
من اتت
مافي سواقة بالخلا
قم لف
انت حضرت القمع ولا بتطلعوا ولاد الناس ساااي وتطلعوا ع ضهرهم وجثثهم للوزارات؟؟؟
كلما اسمع مدنية وديمقراطية منكم اخجل انابة عنكم لانكم تتبجحون برفض الانتخابات وبدون خجل تدعون المدنية انت وجماعتك منافقون وكاذبون ولم ينتخبكم احد ولا تمثلون الا انفسكم وعددكم لا يتجاوز بص السيرة .اغرب واخجل .
العاقل من يضع يده مع ابناء بلده ويفكر بالمستقبل ويضع الخطط للانتخابات لكنكم رجال سؤء وجمع جهالة وسفه
تتربصون بالجيش والبلد وتضعون يدكم مع الجواسيس والسفراء الذين ينادون بتفكيك البلد والجيش هذه عمالة ورزالة وخيانة.
اضحكتم علينا العالم بنفاقكم وكذبكم وديكناتورية مطلقة
مرض ناس مرض ووهم اتقو الله في السودان شويه شفع في الشارع عطاله حتاله الشباب في الشارع عاوزين حسم لهذه الفوضي ياشويعيين يانجاس.