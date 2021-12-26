سياسية
الداعية مزمل فقيري ينصح أولياء الأمور بأن يلزِموا بناتهم ببيوتهم ويفتي «من يمت في المظاهرات ليس شهيداً»
دعا الداعية الإسلامي المعروف الشيخ “مزمل فقيري” بأن يلزموا بناتهم أن يقرن في بيوتهن وعدم المشاركة في التظاهرات وتعريض أنفسهن للفاحشة.
وأفتي “فقيري” بأن من يمت في المظاهرات ليس شهيداً ، بل مات ميتة جاهلية لأنه قد خرج عن الحاكم ، مستدلا بحديث رسول الله ” صل الله عليه وسلم”: (فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية).
وتحدث عن التحرش بالكنداكات في التظاهرات ، داعيا أن يلزمن بيوتهن، ووجه نصيحة لأولياء الأمور بعدم السماح لبناتهم أن يصبحن ضحية للاغتصاب.
سودان ناو