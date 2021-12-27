قرعة دوري أبطال أفريقيا: صدامات نارية تلوح في الأفق





يسحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ظهر غد الثلاثاء، قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، بمشاركة 16 ناديًا.

وصعد 16 فريقًا لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وسيتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

قائمة أندية دور المجموعات

الأهلي والزمالك (مصر)، الهلال والمريخ (السودان)، الرجاء والوداد (المغرب)، الترجي والنجم الساحلي (تونس)، شباب بلوزداد ووفاق سطيف (الجزائر)، صن داونز وأمازولو (جنوب أفريقيا)، بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا (أنجولا)، حوريا الغيني، جوانينج جالاكسي البوتسواني.

موعد القرعة

تجرى القرعة في الثانية ظهرا غدًا بتوقيت القاهرة (12 مساء بتوقيت جريتنش)، في مقر الكاف، داخل مصر.

تصنيف الأندية

جرى تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 تصنيفات كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي، الترجي، الوداد، الرجاء

التصنيف الثاني: الزمالك، صن داونز، النجم الساحلي، حوريا كوناكري

التصنيف الثالث: الهلال، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، بترو أتلتيكو

التصنيف الرابع: المريخ، جوانينج، ساجرادا، أمازولو

مواعيد مباريات مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: 11 و12 فبراير/شباط

الجولة الثانية: 18 و19 فبراير/شباط

الجولة الثالثة: 25 و26 فبراير/شباط

الجولة الرابعة: 11 و12 مارس/آذار

الجولة الخامسة: 18 و19 مارس/آذار

الجولة السادسة: 1 و2 أبريل/نيسان

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