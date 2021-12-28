مجلس السيادة (الانقلابي) يوجه بالشروع في اجراءات الانتخابات المقبلة والتحقيق حول جرائم الاغتصاب





وجه مجلس السيادة الانتقالي بالشروع في الإجراءات العملية للإنتخابات المقبلة والتي تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في إختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الإقتراع بنهاية الجدولة التى أعدتها المفوضية القومية للإنتخابات والتى تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو ٢٠٢٣.

وأوضحت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي بإسم المجلس د. سلمي عبدالجبار في تعميم صحفي أن مجلس السيادة اجتمع أمس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان و إستمع إلى شرح وافي من المفوضية القومية للانتخابات حول الإرث التاريخي للعملية الانتخابية بالبلاد.

وأشارت الى أن المجلس وجه بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية.

وأضافت ان المجلس اطلع على تقرير مفصل حول الأوضاع بإقليم دارفور قدمه عضو المجلس الدكتور الهادي إدريس والذي كان في زيارة للإقليم استغرقت أسبوعين .

ونوهت الى أن المجلس أمن على انعقاد اجتماع المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية بولايات دارفور قريبا. كما وجه المجلس جهات الإختصاص بالتحري حول ما يتم تداوله فى الوسائط الاعلامية بشأن حادثة الاغتصاب في حراك ١٩ من الشهر الجاري.

صحيفة الجريدة