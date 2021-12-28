الرسوم المطلوبة من الوافدين لبقائهم في المملكة السعودية بعام 2022

كشفت مصادر إعلامية في المملكة العربية السعودية ونقلا عن وزارة المالية السعودية أن هناك تفاصيل جديدة بشأن جميع الرسوم والمستحقات المطلوبة من الوافدين من الآن ولنهاية شهر 12 من العام الحالي 2021 للإستمرار بعام 2022 المقبل.

سيكون مطلوب من الوافدين دفعة مالية 800 ریال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية فيما سيكون المقابل 700 ریال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه.

حيث ذكر مصدر رسمي أن التحصيلات المتوقعة َمن تلك الرسوم قد تصل قيمتها إلى 65 مليار ريال سعودي، فيما هناك رسوم أخرى تدق أبواب المغتربين مع قدوم العام 2022 وهذه الرسوم متمثلة في تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد رسوم بدل خدمات هوية مقيم والمتمثلة برسوم تجديد الهوية.

أيضا رسوم مقابل مالي لبعض الفئات بإستثناء الفئات التي تم إعفائها قبل أيام من قبل مجلس الوزراء وهم العاملين في القطاعات الصناعية والمنشآت الصغيرة وأيضا رسوم تجديد هوية مقيم ورسوم الزيارات ورسوم العمالة الفائضة والتي إرتفعت بهذا العام 2021 إلى 800 ريال للعمالة فيما ستكون 700 ريال للعمالة الأقل أعداد من العمالة السعودية في القطاع نفسه.

وكالات: (كوش نيوز)