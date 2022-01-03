سياسية
اول تعليق من “مناوي” حول استقالة حمدوك
استقالة الدكتور حمدوك واحدة من تجليات الازمة السياسية والاجتماعية المتراكمة التي لم تفهمها القوي السياسية التي ورثت البلاد في زمن غفلة اغلب الشعب ، وقال حمدوك في خطابه بان الاسباب وراء استقالته عدم توافق سياسي يجب ان يُفهم . مازال المشوار طويل لا بديل للحوار والاعتراف بالبعض .
*مني اركو مناوي*
*حاكم إقليم دارفور*
الحاكم نيوز
تعليق واحد
كلام منطقي كلام الابله الثلاثه بتاع الشويعيين عاوزين يكبرو كومهم لابديل غير التفاوض من اجل الوطن مفايه تاخير
دعو الحزبيه بعيد والانتخابات مهمه اهم شي فيها دستور انو الرئيس يحكم ٤ سنه الاولي بعدها انتخابات ل٤ سنه لو فاز خلاف كده مده الرئاسه ٨ سنه لاتذيد. ده لازم يكون اول قانون في الانتخابات.