اول تعليق من “مناوي” حول استقالة حمدوك





‏استقالة الدكتور حمدوك واحدة من تجليات الازمة السياسية والاجتماعية المتراكمة التي لم تفهمها القوي السياسية التي ورثت البلاد في زمن غفلة اغلب الشعب ، وقال حمدوك في خطابه بان الاسباب وراء استقالته عدم توافق سياسي يجب ان يُفهم . مازال المشوار طويل لا بديل للحوار والاعتراف بالبعض .

*مني اركو مناوي*

*حاكم إقليم دارفور*

الحاكم نيوز