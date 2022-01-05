لجنة الأطباء تكشف عدد إصابات مواكب 4 يناير





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، حدوث (70) إصابة، تم حصرها حتى الآن، في مواكب الثلاثاء 4 يناير.

وأوضحت في تقرير ميداني، أنه وقعت (8) حالات إصابة بقنابل صوتية، (3) حالات إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع، (4) حالات إصابة في الرأس نتيجة الإصابة بجسم صلب، (1) حالة إصابة في العين، بعبوة غاز مسيل للدموع، حالات إصابة متفرقة في الجسد بعبوات غاز مسيل للدموع، (27) حالة إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة والتدافع و(19) حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وحسب التقرير بلغت إصابات مـواكب الخرطوم ومحلياتها (51) حالة، كالتالي: “6 حالات إصابة بقنابل صوتية، 2 حالة إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع، 1 حالة إصابة في العين بعبوة غاز مسيل للدموع، 3 حالات إصابة متفرقة في الجسد بعبوة غاز مسيل للدموع، 3 حالات إصابة في الرأس نتيجة الإصابة بجسم صلب، 21 حالة إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة والتدافع و15 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع”.

وفي مـواكب أم درمان ومحلياتها بلغت مجمل الإصابات (10) حالات، كالتالي: “1 حالة إصابة بقنبلة صوتية، 1 حالة إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، 4 حالات إصابة متفرقة في الجسد بعبوات غاز مسيل للدموع، 3 حالات إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة والتدافع و1 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع”.

ووقعت (3) إصابات في مـواكب بحري ومحلياتها كالتالي: ” 1 حالة إصابة بقنبلة صوتية، 1 حالة إصابة بعبوات غاز مسيل للدموع في أماكن متفرقة من الجسم و1 حالة إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة والتدافع”.

وفي مــواكب مدينة بورتسودان بلغ مجمل الإصابات (6) حالات كالتالي: “2 إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة والتدافع، 1 حالة إصابة في الرأس نتيجة الإصابة بجسم صلب وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع”.

صحيفة الصيحة