البرهان يجدد حرص السودان على إستمرار الشراكة مع الولايات المتحدة
شدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، على ضرورة إستمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطنى لإدارة الفترة الإنتقالية، مؤكدا ان أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من اجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الإنتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطى، وصولا إلى إنتخابات حرة ونزيهه تأتى بحكومة مدنية منتخبة تلبى تطلعات الشعب السودانى.
وجدد سيادته لدى لقائه بمكتبه امس، القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السيد براين شوكان، حرص السودان على إستمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها فى المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن إلى جانب تطورات الوضع الراهن بالبلاد.
من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، بريان شوكان إلى ضرورة الإستمرار فى مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
السيد برهان عليك ان تعلم ان امريكا هي عدو الشعب السوداني رقم واحد وهؤلاء السفراء جواسيس وما يقولونه لك يقولون عكسه عند مغادرتهم فكل سفراءها كانوا كذلك من الد الاعداء .
عليك ان تحتج لهذا السفير علي قوانينه التي ستفرض عليك عقوبات شخصية سعيا لاخراجك مع الجيش من المعادلة السياسية كي يخلو الجو للعملاء والمرتزقة واليسار …. اطرد هذا الشخص تكون كاسبا لودهم لحظة ارجاعه تكرما منك والا ستكون انت شخصيا اول من يدفع الثمن ثم الجيش والشعب.
مصلحة امريكا هي فرض العقوبات والحصار لمنع تقدم البلد وليس لها غير العقوبات ولم يستفيد الشعب يوما منها ونحن لا نرجو منها الا ان تبتعد وتترك الأمر للشعب …اطردوا السفير واغلقوا السفارة تفلحوا