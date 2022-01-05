البرهان يجدد حرص السودان على إستمرار الشراكة مع الولايات المتحدة





شدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، على ضرورة إستمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطنى لإدارة الفترة الإنتقالية، مؤكدا ان أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من اجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الإنتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطى، وصولا إلى إنتخابات حرة ونزيهه تأتى بحكومة مدنية منتخبة تلبى تطلعات الشعب السودانى.

وجدد سيادته لدى لقائه بمكتبه امس، القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السيد براين شوكان، حرص السودان على إستمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها فى المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن إلى جانب تطورات الوضع الراهن بالبلاد.

من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، بريان شوكان إلى ضرورة الإستمرار فى مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.

صحيفة الجريدة