الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة لأوّل مرّة





للمرة الأولى.

توجّه الموظفون والطلاب إلى أماكن العمل والدراسة،الجمعة، للمرة الأولى في تاريخ الإمارات، بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع رسميا في الدولة الخليجية الثرية لتصبح يومي السبت والأحد.

ويواجه البعض صعوبات في التغيير بينما انقسمت بعض شركات القطاع الخاص، بحسب وكالة رويترز، حيث انتقل عدد منها إلى إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد بينما فضلت أخرى الإبقاء على الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع.

وأصبحت الإمارات البلد الخليجي الوحيد الذي لا يعتمد السبت والجمعة — حين يتوافد السكان إلى المساجد لأداء الصلاة الاسبوعية — يومي عطلة كاملين.

وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006 عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء.

وبدت المساجد الجمعة مكتظة بالمصلين الذين قدموا لأداء صلاة الجمعة، قبل أن يعود الكثير منهم إلى أعمالهم.