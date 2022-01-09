اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم توجه بعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين داخل المواقع السكنية والأزقة





ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور عبدالباقي عبدالقادر الزبير مساء السبت اجتماع اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم بحضور والي الولاية المكلف رئيس اللجنة الأستاذ الطيب محمد الشيخ، ومشاركة كل أعضائها.

وعبرت اللجنة خلال اجتماعها بمقر ولاية الخرطوم، عن عميق أسفها لما شهدته المسيرات الاحتجاجية من احداث وانتهاك لحرمات المؤسسات الصحية، وترحمت على أرواح الشهداء، متمنية عاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين.

وأكدت اللجنة حرصها على عدم استخدام العنف داخل المستشفيات والمرافق الصحية ضد المتظاهرين السلميين، والتزامها بمحاكمة أي نظامي او مواطن تتم ادانته بعمليات نهب او سلب، وناشدت كل المنسقيات والمتظاهرين بالابتعاد عن المواقع السيادية والمرافق الصحية، باعتبار ان التظاهر حق مكفول بالدستور ، والى عدم اللجوء لاستفزاز القوات النظامية خلال اداء واجباتها الوطنية.

وتعهدت اللجنة الأمنية بتوفير عناصر نظامية ذات رتب رفيعة داخل المستشفيات لرصد أي تفلتات من قبل منسوبيها، داعية المواطنين للتبليغ الفوري عن أي حالات اعتداء ليتم التعامل معها مباشرة.

ووجهت اللجنة بعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين داخل المواقع السكنية والأزقة والمرافق الصحية، وأعلنت عن قيامها برفقة الجهات ذات الصلة بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من المواطنين والنظاميين، وبزيارات للمستشفيات التي تم انتهاك خصوصيتها، وللمصابين من الجانبين وتوثيق افاداتهم وتقديم العون والمساعدة لهم.