لجنة الأطباء تعلن ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر





أعلنت “لجنة أطباء السودان”، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ”الحكم المدني” إلى 62 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان: “ارتقت قبل قليل روح الشهيد علي حب الدين علي (26 عاما)، إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق من قبل قوات السلطة الانقلابية”.

وأضافت أن ذلك “خلال مشاركته في مظاهرات الأحد 9 يناير (كانون الثاني الجاري)”.

وأردفت: “بذلك يرتفع عدد القتلى الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 62 (منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)”.

في السياق، قالت تنسيقية لجان مقاومة منطقة كرري بأم درمان عبر “فيسبوك”، إن “علي حب الدين علي، قتل أثناء مشاركته في مظاهرات مدينة بحري (شمال العاصمة الخرطوم)”.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية حول الأمر.

وتظاهر آلاف السودانيين، الأحد، في الخرطوم ومدن سودانية أخرى، للمطالبة بـ”الحكم المدني الديمقراطي”.

صحيفة السوداني