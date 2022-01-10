أمين حسن عمر: لن نلجأ إلى العمل السريّ وسنشارك في الانتخابات





وصف القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أمين حسن عمر، القادة الإسلاميين الموجودين في تركيا وبالسجون قادة تاريخيون.

وأعلن القيادي بحزب المؤتمر الوطني مشاركتهم في الانتخابات المقبلة كتيار إسلامي، وليس حزب المؤتمر الوطني مشيرًا الى ان التكتل سيكتسح الانتخابات.

وأشار عمر في تصريحات لصحيفة السوداني الصادرة، اليوم الأثنين، ان التحديّ هو تحدّ للوجهة الإسلامية والاتّجاه الإسلامي.

وقال عمر : “نظريتنا ان لا ولاية لغائب أو مسجون، ونعمل بفقه أنّ القائد هو الذي يكون مباشرةً على رأس العمل”

وأضاف القيادي بحزب المؤتمر الوطني، :”لن نلجأ إلى العمل السريّ ولا يوجد قانون أو دستور أو قوة مادية تجبرنا على ذلك”.

وتابع : ” إذا انتقلوا من القانون والدستور إلى القوة المادية”الحشاش يملأ شبكتو”.

صحيفة السوداني