أمهات الشهداء لفولكر: “لا حوار أو شراكة مع قتلة أبناءنا”





نظمت عدد من لجان مقاومة مدينة أم درمان، موكبا لأمهات الشهداء أمس تحت شعار “لا تقتل ولدي” للتنديد بحملات القمع والقتل التي تُنفذها قوى الأمن والشرطة بحق المتظاهرين السلميين.

وتجمعت العشرات ممن قتل أبنائهم وأقاربهم،بشارع الأربعين مُرددات شعارات “لا تقتل ولدي – وقاتل ولدي لا يحكم بلدي”.وشارك في الحشد كذلك المئات من الشباب الذين هتفوا بـ “شهداءنا ما ماتوا عايشين مع الثوار – وأم الشهيد أمي”.

ورفع المشاركون في الموكب صوراً لعشرات الشهداء الذين قضوا نحبهم في الشوارع برصاص الأمن والشرطة، أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات التي تُطالب بالحرية والسلام والعدالة.

ودعت الامهات مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المجازر والقتل الممنهج الذي يتعرض له أبنائهن، وقللن من مواقف مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع الدولي المتمثل فقط في إبداء القلق، لما يحدث من إنتهاكات وجرائم ضد الإنسانية لأبناء وبنات الشعب السوداني ، فيما رفض عدد من الامهات دعوة رئيس البعثة الاممية لدعم التحول الديمقراطي بالسودان فولكر بيرتس للحوار الشامل ورددن “لاحوار او شراكة مع من قتلو ابناءنا”.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة