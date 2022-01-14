“الشيوعي”: لا علاقة للجان المقاومة بالحزب ولا نتدخل في نشاطها





نفى الحزب الشيوعي، صلته بلجان المقاومة السودانية، وقالت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب في تصريح، أمس السبت، إن ما يُسمى بلجان المقاومة السودانية التي تستبطن شكلاً مركزياً يتعارض مع تنسيقيات لجان المقاومة في الولايات والمدن والاحياء التي شكلها افقي.

مؤكداً أن لجان المقاومة السودانية لا علاقة لها بالحزب الشيوعي السوداني، وأن من اسمتهم الناطقين باسمها ليسوا اعضاء في الحزب الشيوعي السوداني، وأوضح التصريح بحسب صحيفة الحراك السياسي، أن الحزب لا يتدخل في نشاط لجان المقاومة، ويحترم استقلالها وعملها النابع منها.

كوش نيوز