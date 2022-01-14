سياسية
“الشيوعي”: لا علاقة للجان المقاومة بالحزب ولا نتدخل في نشاطها
نفى الحزب الشيوعي، صلته بلجان المقاومة السودانية، وقالت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب في تصريح، أمس السبت، إن ما يُسمى بلجان المقاومة السودانية التي تستبطن شكلاً مركزياً يتعارض مع تنسيقيات لجان المقاومة في الولايات والمدن والاحياء التي شكلها افقي.
مؤكداً أن لجان المقاومة السودانية لا علاقة لها بالحزب الشيوعي السوداني، وأن من اسمتهم الناطقين باسمها ليسوا اعضاء في الحزب الشيوعي السوداني، وأوضح التصريح بحسب صحيفة الحراك السياسي، أن الحزب لا يتدخل في نشاط لجان المقاومة، ويحترم استقلالها وعملها النابع منها.
كوش نيوز
3 تعليقات
والله يا الشيوعيين مافى أشطر منكم فى الأونطه والفهلوه والكذب على الله وعلى الناس جميعا … تنكرون أن تجمع المهنيين يتبعون لكم وتنكرون لجان المقاومه وتنكرون شبكة الصحفيين وتنكرون لجنة الأطباء المركزية وتنكرون منظمة لا لقهر النساء مع أن أطفال السودان يعرفون بأن كل هؤلاء يُمثلون أذرع وفروع للجزب الشيوعى … ولأن الشعب السودانى المسلم ينفر من إسم الشيوعية فإنكم لجأتم لتكوين تلك الأجسام الخبيثة للتغلغل داخل المجتمع السودانى ولكن هيهات فالشعب أوعى ومسعاكم فاشل !!
بلوبيف بلوبيف
بالله دي قولوها للقطيع ياوهم لن تحكمو السودان للابد قطاع طرق ليس الا. بجو رجالكم الكيذان قريب بتدخلو الجحور.