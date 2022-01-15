الشرطة السودانية: نواجه حراكاً مسلحاً وليس سلمياً





أكّدت مصادر شرطية رفيعة، أن مقتل العميد شرطة علي بريمة ستكون له ظلال سالبة على الضباط والجنود بقوات الشرطة، وقالت إنّ الشرطة مغلوبة على أمرها ومنزوعة السلاح وتواجه حراكاً مسلحاً وليس سلمياً.

وقالت المصادر الشرطية التي طلبت حجب اسمها لـ(الصيحة)، إن التحقيقات جارية للقبض على بقية المتورطين في مقتل العميد بريمة، غير أنها لفتت إلى أنّ الجريمة ستكون لها ظلال سالبة على جميع ضباط وأفراد قوات الشرطة.

في السياق، أكد الناطق السابق للشرطة العميد شرطة د. حسن التجاني لـ(الصيحة)، أن العميد بريمه قُتل في الميدان بصورة غادرة واُستشهد متأثراً بطعنات في ظهره، مشيراً إلى أن الحادثة فيها تخطيطٌ كبيرٌ لمقتل قيادات الشرطة، واعتبر أن الخطوة خطأٌ لا يُغتفر، لأنه استهدف مؤسسة الشرطة، وقال “العملية لا تخلو من أيادٍ أجنبية تعمل على إحداث الفتنة والوقيعة بين القوات الأمنية والمواطن”.

الخرطوم- صلاح مختار

الصيحة