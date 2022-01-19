لجنة الأطباء: شهيد خلال فض المتاريس بأم درمان





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن ارتقاء روح شهيد- لم يتم التعرف على بياناته بعد- مساء اليوم، أثناء فض المتاريس بمنطقة أم درمان.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن روح الشهيد الذي لم يتم التعرف على بياناته بعد، ارتقت إثر إصابته برصاص حي في الصدر أثناء فض المتاريس بمنطقة أم درمان.

ونوهت إلى فقدان (72) شهيداً منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة.

وكانت لجان المقاومة دعت إلى العصيان المدني وتتريس الشوارع احتجاجاً على سقوط (17) شهيداً خلال مواكب 17 يناير الجاري، وأدى التتريس خلال يومي الثلاثاء والأربعاء إلى شل الحركة بالخرطوم.

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