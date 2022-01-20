مجموعة سوداكال: ماضون لتصحيح الأوضاع المُشوّهة بسبب مجلس حازم





ترحّم مجلس المريخ جناح سوداكال على شهداء الثورة السودانية مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى، سائلين الله تعالى أن ينعم على بلادنا بالأمن والسلام، وأصدر بياناً جاء فيه: تلقينا الثلاثاء الماضي الموافق 18 يناير 2022م رسالة من محامي المدرب التونسي الأسبق جمال خشارم تفيد بعدم سداد نادي المريخ لمستحقات المدرب البالغة (20) ألف دولار، علماً بأن اللجنة التأديبية بـ”فيفا” كانت قد أصدرت عقوبات على النادي بتاريخ 16 ديسمبر 2021م بالحرمان من التعاقدات وتتدرج العقوبات حتى الهبوط لدرجة أقل، وفي ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها نادي المريخ من اختطاف من المجموعة غير الشرعية التي أصدرت محكمة كاس قراراً بإيقاف اعتماد المجموعة غير الشرعية بناءً على طلبنا للمحكمة بموجب القضية التي رفعناها ضد الاتحاد العام لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الثلاثية التي تدخلت بصورة غير شرعية مشرفة على انتخاب مجموعة الموردة بعد تكوينها للجان الانتخابات والعضوية وقيامها بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية بما يُخالف نظام النادي الأساسي لسنة 2019م تعديل سنة 2021م ونظام الاتحاد العام لكرة القدم لسنة 2017م المادة (17) ونظام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المادة (19-1)، وقد قامت محكمة كاس بتاريخ 22 نوفمبر 2021م بإصدار قرار بإيقاف اعتماد قرارات الاتحاد العام لكرة القدم بتاريخ 8 سبتمبر 2021م فيما يتعلق باعتماد تقرير اللجنة الثلاثية بانتخاب مجموعة الموردة، وبرغم قرارات المحكمة الملزمة للاتحاد لم يلتزم الاتحاد بتنفيذها، حيث ظل يتعامل مع المجموعة غير الشرعية عبر موظف غير شرعي تم تعيينه من قِبل المجموعة غير الشرعية، وفي ظل كل هذه التعقيدات، سعينا في مجلس المريخ المُنتخب برئاسة سوداكال لسداد مستحقات المدرب التونسي البالغة (20) ألف دولار، إلا أن أحد المقربين من حازم تواصل مع المهندس عدنان محمد عبد الرحمن مسؤول بالنادي، مؤكداً له ان حازم سيقوم بالسداد، علماً بأن اللجنة التأديبية قد منحت النادي فرصة 30 يوماً للسداد اعتباراً من 16 ديسمبر 2021م، وقد تفاجأنا الثلاثاء الموفق 18 يناير 2022م برسالة من محامي المدرب التونسي قام بإرسالها لنا ولـ”فيفا”، أشار فيها إلى عدم سداد نادي المريخ لمستحقات المدرب وأن النادي ينوي إجراء عملية تعاقد نسبةً لفترة التعاقدات الاستثنائية التي قام الاتحاد العام لكرة القدم بفتحها، حيث كان التحذير واضحاً بسريان العقوبة بالحرمان من التعاقدات على نادي المريخ، وبتحذير الاتحاد العام لكرة القدم ولجنته المُختصة في التسجيلات من إبرام نادي المريخ لأيِّ تعاقدات في ظل سريان العقوبة، ونحن في مجلس المريخ المُنتخب برئاسة سوداكال، نعتبر أن هذه الوضعية المُشوّهة التي تجعل من مجموعة فاقدة للشرعية برغم قرارات محكمة كاس، ممسكة بسيستم انتقالات النادي ويتعامل معها الاتحاد عبر مُخاطباته، هي مسؤولية اتحاد الكرة في المقام الأول، كما نؤكد أن عجز وفشل المجموعة الفاقدة للشرعية ليس بمُستغرب من جانبنا، فهذه المجموعة سعت لاختطاف المريخ بطرق ملتوية وقد جافت القانون بامتثالها للتدخُّلات في شؤون النادي الداخلية وانتهاك استقلالية نادي المريخ عبر الاتحاد ممثلا في لجنته الثلاثية، وعليه نحمِّل الطرفين معاً، الاتحاد العام لكرة القدم والمجموعة غير الشرعية” وزر هذه العقوبات التي كان بمقدورنا العمل على تجنيب نادي المريخ العظيم لها، لولا الادعاءات الكذوبة لحازم مصطفى ومجموعته الفاقدة للشرعية.

وعليه، نؤكِّد لجماهير المريخ ولأعضاء الجمعية العمومية الذين قد أولونا ثقتهم وانتخبونا، إننا ماضون لتصحيح هذه الأوضاع المُشوّهة وإعادة نادي المريخ للوضع الصحيح والشرعي.

صحيفة الصيحة