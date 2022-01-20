التفاصيل الكاملة لسقوط شبكة إجرامية خطيرة في قبضة الشرطة





تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية مباحث امدرمان من توقيف متهمين إثنين من معتادي الإجرام َالمتفلتين الذين يقومون بالنهب والسرقة ليلا وبالعودة لتفاصيل الضبطية وقال (المكتب الصحفي للشرطة) أن الشاكي ابلغ قسم شرطة امدرمان جنوب يفيد فيه بأن متهمين مجهولين تمكنوا من دخول منزله ليلا وسرقوا منه عدد خمسة كيلو ذهب وثلاثة خزنة بندقية كلاشنيكوف ومبلغ مئتان الف جنيه وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 114 مليون جنيه وبموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني للبحث وضبط المتهمين ومن خلال تفعيل العمل البحثي الميداني تمكن الفريق من ضبط عدد 8 متهمين من بينهم اثنين من معتادي السرقة يقيمون بالحارة 26 وعند إخضاعهم للتحري أقروا بالإتهام المنسوب إليهم وأرشدوا على أماكن باقي المسروقات من الذهب والخزن والتي تم إحضار ها للفرعية بإرشاد احد المتهمين والذي أقر بالمسروقات وارشد على المتهمين الذين قاموا بشراء الذهب المسروق من بينهم تاجر الذهب الذي أقر بشراء عدد اربعة كيلو ذهب بقيمة اثنين وتسعين مليون جنيه فيما أقر المتهم الاخر وأرشد على إثنين من المتهمين بتحويل مبالغ ماليه لهم والذي تم تحويل مبلغ إثنين وعشرين مليون للاول بينما المتهم الاخر قام بشراء عربة بوكس بقيمة تسعة عشرة مليون جنيه وقد تم ضبطهم وإحضارهم من شمال دارفور ومن خلال الرصد والمتابعة والبحث تم ضبط عدد إثنين من المتهمين الذين تم إحضارهم بعد تحريك مامورية الي شمال دارفور واخري للدلنج وقد تم تسجيل إعتراف قضائي لهم.. وإسترداد كيلو من الذهب ومبلغ سبع وستون مليون وعدد 3 دراجات نارية وعدد 1 ركشة يذكر بأن المتهمين يستغلون منطقة 26 وكرا لهم ويشكلون مجموعات إجرامية يمارسون نشاطهم الإجرامي ويتزعمهم أخطر معتادي الإجرام في السطو والنهب.

الخرطوم ( كوش نيوز)