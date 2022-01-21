التغيير : حكومة تصريف الأعمال ستقود لمزيدٍ من الأزمات





أكّد القيادي بقوى الحريةوالتغير، عضو اللجنة القانونية عبد المطلب عطية، أن حكومة تصريف أعمال في ظل الأزمة الحالية لا تجدي بشئ، بل ستقود إلى مزيدٍ من الأزمات، في وقت قال إن الانتخابات المُزمع قيامها في 2023م مربوطة بشروط موضوعية.

وأكد عطية أن الإعداد للانتخابات لا بد أن تتوفر فيه القوانين والتوافق علي شكل الحكم، وأضاف “فما يحدث مجرد هروب من الأزمة الحقيقية”، وأشار إلى أن الانتخابات لها معايير، منها التعداد السكاني والترتيب الانتقالي والترتيبات السياسية. وأردف “ما يتم الآن شغل مناورة فهي حكومة (بدون رأس)”، وتابع “لأنّ الإعداد للانتخابات يتمثل في حكومة مدنية توفر كل الشروط لقيامها”.

كوش نيوز