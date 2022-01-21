متأثراً بإصابته بالرصاص .. استشهاد مواطن بمدينة ود مدني





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزي وفاة المواطن محمد فيصل متأثراً بإصابته بالرصاص خلال تظاهرات السابع عشر من الشهر الجاري.

و قالت اللجنة في بيان: “ارتقت قبل قليل روح الشهيد: محمـــد فيصـــل خلـف الله، 25 سنة ، بعد معاناة في العناية المكثفة، وإثر إصابته برصاص حي في العنق من قبل قوات السلطة الانقلابية أثناء مشاركته بـ #مليونية17يناير بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة”.

باج نيوز