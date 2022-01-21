جرائم وحوادث
متأثراً بإصابته بالرصاص .. استشهاد مواطن بمدينة ود مدني
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزي وفاة المواطن محمد فيصل متأثراً بإصابته بالرصاص خلال تظاهرات السابع عشر من الشهر الجاري.
و قالت اللجنة في بيان: “ارتقت قبل قليل روح الشهيد: محمـــد فيصـــل خلـف الله، 25 سنة ، بعد معاناة في العناية المكثفة، وإثر إصابته برصاص حي في العنق من قبل قوات السلطة الانقلابية أثناء مشاركته بـ #مليونية17يناير بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة”.
باج نيوز
2 تعليقات
الدكتور لما يكون سياسي وشيوعي ممكن يتمك وللا يصفيك من أجل القضية عشان يكون دمك وقود للثورة. عشان كده حقو أي جهة طبية سياسية غير مرخصة وغير منتخبة من كل أطباء السودان تنطم. هو لو في أطباء في السودان بنتعالج في مصر والهند والأردن وروسيا؟
ما تتخيلوا الشيوعيين والبعثيين والمؤتمر السوداني ومريم بيفرحوا قدر شنو لما يموت شاب صغير زي الورد، لأنو في نظرهم لازم يموت شباب كتير عشان الثورة تستمر لحدي ما يرجعوا للكراسي والسلطة بي دم الشباب ما دام دورهم بينحصر في التحريض والفتنة فقط وما بتجيهم رصاصة ولا لأولادهم واحفادهم، عشان كده علم الشيوعيين أحمر بلون الدم، حتى لو الجرحى وصلوا المستشفى بيلقوا ناس لجنة أطباء الحزب الشيوعي المركزية البيقوموا بالواجب الحزبي المقدس، عشان كده أي جهة طبية غير منتخبة من كل أطباء السودان وغير مرخصة أحسن تنطم.. والخوف لجنة أطباء السودان دي تكون قاعدة في نيوزيلندة.