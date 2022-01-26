رسمياً.. الإمارات تصدر اول تصريح لممارسة نشاط “القمار”.. وتثير غضبا واسعا





أعلنت إمارة رأس الخيمة، التابعة لدولة الإمارات يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022 عن السماح بنشاط أندية القمار، في إطار اتفاق أبرمته مع شركة “وين ريزورتس” عملاق قطاع الفنادق والمنتجعات الأمريكي، لإقامة مجمع ترفيهي في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بحسب ما أعلنت وكالة “أسوشيتد برس”.

يأتي إعلان إمارة رأس الخيمة بعد أشهر من انتشار شائعات حول السماح بأندية القمار في دولة الإمارات رغم أنه نشاط يحرمه الدين الإسلامي.

أندية القمار في الإمارات

وكالة فرانس برس في تقريرها يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022 قالت إنه وبالرغم أن الإمارات الأخرى التي تضمها الدولة لم تعلن عن صفقات مشابهة، فإن “سيزرز بالاس” لإدارة الكازينوهات والمنتجعات الترفيهية تدير منتجعاً ضخماً بالفعل في دبي.

البيان الأولي الذي صدر عن “وين ريزورتس” وسلطات إمارة رأس الخيمة أشار فقط إلى “منطقة ألعاب” دون إيضاح.

في المقابل أحجمت الهيئة العامة للتنمية السياحية بالإمارات عن الرد على أسئلة الأسوشيتدبرس حول ما إذا كانت منطقة الألعاب المذكورة تضم أنشطة مقامرة أم لا.

التطبيع الإسرائيلي الإماراتي

في سياق مواز كذلك لم ترد مجموعة وين ريزورتس التي تتخذ من لاس فيغاس مقراً لها، على أسئلة الأسوشيتد برس، على الفور.

في حين بلغ سعر سهم “وين” عند إغلاق معاملات الإثنين على مؤشر ناسداك، 84.80 دولار.

يأتي التوسع الإسرائيلي في الإمارات بعد توقيع اتفاق للتطبيع الشامل بين الطرفين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل نهاية عام 2020 أطلق عليه ترامب اسم “اتفاق إبراهام”، شمل تطبيعاً مع دول عربية أخرى مثل البحرين والمغرب.

نتج عن اتفاق التطبيع هذا، قرار أقرته الإمارات الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني 2021، وهو التصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل لمواطني كل من الإمارات وإسرائيل من متطلبات تأشيرة الدخول، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

جدير بالذكر أنه وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وقَّعت إسرائيل والإمارات على اتفاقية لإعفاء متبادل من التأشيرات، لتصبح الأخيرة أول دولة عربية يتمكن مواطنوها من الدخول إلى إسرائيل دون تأشيرات.

عربي بوست