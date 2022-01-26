معلومات عن رادار “إس بي إس – 48” الأمريكي الذي شملته صفقة “محتملة” مع مصر





تمتلك الجيوش الكبرى منظومات دفاع جوي لكشف أي هدف جوي يحاول اختراق أجوائها وتعتمد كفاءتها على نوعية الرادارات التي تستخدمها.

وتمثل رادارات “إس بي إس – 48” الأمريكية أحد أنواع الرادارات المتطورة التي يستخدمها الجيش الأمريكي ويتم تصديرها لعدد من الدول حول العالم، ومنها مصر، التي وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة تسمح بحصول القاهرة على 3 رادارات من هذا النوع.

ونشر الموقع الرسمي لشركة “إل – 3 هاريس تكنولوجيز” الأمريكية، المصنعة للرادار، تقريرا يرصد أهم المعلومات عنه.

ويصنف رادار “إس بي إس – 48” ضمن الرادارات الأرضية، التي يمكن وضعها في مواقع ثابتة أو على منصات متحركة ويمكن دمجها مع منظومات الدفاع الجوي المختلفة.

ويصنف الرادار “إس بي إس – 48” ضمن رادارات المسح الإلكتروني ثلاثية الأبعاد، التي يمكنها تغطية نطاق واسع من الأهداف الجوية في جميع الاتجاهات مع امتلاكها نطاق تغطية يصل إلى مئات الكيلومترات.

ويتميز الرادار الأمريكي بأنه يوفر القدرة على تمييز الهدف بدقة في نطاقات مختلفة يتم التحكم فيها بحيث يتم ضبط نطاق الإرسال واتجاه شعاع الرصد في الاتجاهين الأفقي والرأسي وفقا لمتطلبات المهام العسكرية الموكلة إليه.

العربية نت