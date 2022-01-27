حركات مسلحة ترفض دمج القوات





قالت صحيفة الحراك السياسي إن بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام أبدت عدم رغبتها في انفاذ بند الترتيبات الأمنية و دمج قواتها في القوات النظامية قبل الانتخابات.

و نقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن المشاورات بين القوى السياسية لإدارة الفترة المقبلة تصطدم برؤية القوى السياسية التي ترى حتمية دمج قوات الحركات قبل نهاية الفارة الانتقالية كي لا تتخذ الحركات من قواتها كروت ضغط تستخدمها أثناء الانتخابات ، بينما ترى الحركات أن الفترة الانتقالية لن تكفي لدمج القوات و من الأفضل أن تحتفظ بقواتها لما بعد الانتخابات.

و أشار المصدر إلى أن رغبة القوى السياسية إنهاء الوجود المسلح للحركات قبل الانتخابات تأتي من رغبتها أن لا يكون هنالك أي مؤثر عسكري خلال الانتخابات في أي وقت تقوم فيها ، خاصة و أن اتفاقية جوبا منحت الحركات الحق في الترشح خلال الانتخابات كأحزاب سياسية.

و أضافت الصحيفة “رغم أن المصدر رفض تسمية الحركات الرافضة لدمج القوات إلا أنه اكتفى بالقول بأن بينها حركات كبيرة و لدبها عدد كبير و مؤثر من القوات“.

باج نيوز