مجلس السيادة السوداني يستمع الى افادة حول أنشطة بعض البعثات المخالفة للأعراف الدبلوماسية





عقد مجلس السيادة الإنتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إجتماعه الخميس بالقصر الجمهوري، حيث تطرق الإجتماع للأوضاع الراهنة في البلاد.

وأكدت د. سلمى عبدالجبار المبارك عضو مجلس السيادة الإنتقالي والناطق الرسمي بإسم المجلس في تصريح صحفي أن الإجتماع إستمع إلى تقرير من اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة عمل فريق الخبراء المتعلق بالأوضاع في دارفور والترتيبات الكفيلة بمعالجتها.

وقالت د.سلمى أن الإجتماع إستمع أيضا إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد .

وأضافت الناطق الرسمي بإسم المجلس أن الاجتماع إستعرض إستكمال تعيين الوزارات الشاغرة على أن يتم التعيين لها وفق المعايير المرتكزة على مبدأ الإستقلالية والمهنية والكفاءة وذلك في إطار إستكمال حكومة تصريف الأعمال .

وأشارت د.سلمى إلي أن المجلس تداول كذلك حول الأوضاع المعيشية والخدمية في كافة ولايات السودان.

الخرطوم 27-1-2022 (سونا)